Il difensore del Milan Simon Kjaer ha analizzato ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Benevento: “Dobbiamo continuare sempre a pensare in grande e a lavorare per migliorarci ogni giorno. Siamo convinti di poter vincere – svela il difensore – , non vedo nessuno più forte di noi, siamo una squadra di qualità. Adesso la nostra intenzione è quella di proseguire questo cammino con il pensiero e la volontà di poter vincere ogni partita”.