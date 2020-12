Milan, Leao: “Maldini sarà la sorpresa del 2021, ha un gran talento. Ibrahimovic…”

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, ha parlato nel corso di una diretta con la pagina Instagram 433: “Posso dire che Ibrahimovic è il calciatore più forte fisicamente della nostra squadra. Nonostante lui abbia sbagliato gli ultimi due rigori il prossimo lo farei battere ancora ad Ibra, è uno che vive per questi momenti ed è il leader di questa squadra. La sorpresa del 2021? Dico Maldini, ha un grande talento e spero che possa esprimerlo. Il più veloce della nostra squadra? Theo Hernandez, ma solo quando non ci sono io in campo. Calhanoglu invece è il più simpatico”.