Milan, l’omaggio a Eriksen: “Un peccato perdere un grande uomo e avversario”

Il club rossonero ha omaggiato l'addio all'Inter di Eriksen

Nella giornata di oggi è arrivata l'ufficialità della rescissione del contratto di Christian Eriksen con l'Inter. Dopo la lunga lettera del club nerazzurro in cui ricorda passo dopo passo l'avventura del giocatore con la maglia interista, anche l'altra squadra di Milano ci ha tenuto ad omaggiare l'addio del centrocampista al calcio italiano. Il Milan, tramite il suo account Twitter, ha speso delle belle parole nei confronti di Eriksen, augurando il meglio al giocatore per il suo futuro. I tifosi rossoneri avranno in mente la punizione messa a segno nel derby di Coppa Italia dell'anno scorso, in cui il danese porto l'Inter in semifinale proprio grazie alla sua rete allo scadere del secondo tempo supplementare. Ecco il messaggio del Milan: