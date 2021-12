Milan, maglia in omaggio di Kjaer nel riscaldamento: “Forza Simon”

I rossoneri hanno omaggiato il difensore dopo l'infortunio che lo terrà fuori dal rettangolo verde per il resto della stagione

Il Milan dovrà fare a meno di Simon Kjaer per il resto della stagione. Gli accertamenti svolti dal difensore hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore e del collaterale mediale del ginocchio. In occasione del match di oggi contro la Salernitana, i rossoneri hanno omaggiato il danese con una maglia nel riscaldamento. "Forza Simon", questo il messaggio inciso per dimostrare la vicinanza a Kjaer in un momento difficile.