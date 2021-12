Milan, Maldini: “Il 2021 è stato positivo. Il nostro DNA ci impone la vittoria”

Le parole del dirigente rossonero

"Che voto do al Milan in quest’anno? Sicuramente positivo, poi i voti dateli voi. È un progetto che è stato chiaro sin dall’inizio. Non avevamo la certezza di riuscire nell’intento, abbiamo provato a mettere dentro delle idee. Abbiamo una storia talmente grande che i tifosi si aspettano sempre qualcosa di più, ma dobbiamo dimenticare la recente storia con Berlusconi. Adesso la strategia è un’altra ed è necessario fare così. Sarà una strada un pochino più lunga per ritornare ad essere protagonisti, ma diciamo che rispetto alle previsioni i risultati sono arrivati un pochino prima. Negli ultimi 20 anni il Milan ha vinto 2 scudetti, non è stata un’impresa sempre facile per noi, anche con la squadra migliore al mondo".