Milan, Maldini: “Non vogliamo stravolgere la squadra nel corso del mercato. Ibra è arrabbiato”

Il dirigente del Milan ed ex capitano, Paolo Maldini parla ai microfoni di Rai Sport delle ambizioni del club rossonero: “La nostra idea è quella di non stravolgere la squadra durante la prossima sessione di mercato. Andremo in cerca di opportunità. Attacco? Abbiamo già dimostrato che non ci mancano le alternative ad Ibrahimovic, il primo posto attuale lo conferma. Zlatan ora è molto arrabbiato perchè era vicinissimo al rientro ed invece ha avuto questo nuovo problema, per quanto riguarda i guai muscolari credo che sia normale visto che si scende in campo ogni tre giorni”.