Milan, Pioli: “Domani è importante per dare continuità. Siamo vicini a Kjaer”

Le parole dell'allenatore rossonero prima del match contro la Salernitana

Redazione ITASportPress

Il Milan torna in campo domani alle ore 15 per il match che apre la 16^ giornata di Serie A. I rossoneri ospiteranno a San Siro la Salernitana reduce dalla sconfitta in casa contro la Juventus. L'allenatore Stefano Pioli ha analizzato in conferenza stampa la sfida di domani contro i campani, parlando dell'importanza della partita e delle condizioni di Simon Kjaer.

L'IMPORTANZA DEL MATCH - "Domani è importante per dare continuità. Adesso che abbiamo ripreso a giocare ai nostri livelli abbiamo un'occasione per dimostrare di essere forti. La Salernitana è un avversario difficile e fastidioso nella fase di non possesso. Ci vorrà tanta qualità per avere la meglio. Ci sono squadre che si possono permettere di gestire la partita e aspettare l'avversario. Noi invece bisogna andare a mille all'ora. Abbiamo recuperato Bennacer, che ha passato giorni difficili per la labirintite, ma oggi si è allenato e dovrebbe essere convocabile. Calabria, Giroud e Rebic stanno meglio, quello più avanti è Castillejo: è il più vicino al rientro".

L'INFORTUNIO DI KJAER - "L'infortunio di Kjaer l'abbiamo vissuto con grande sconforto. Conosciamo le qualità del giocatore e lo spessore della persona. La sua presenza in squadra è molto importante per carisma, personalità e il saper dire le cose al momento giusto. Siamo molto vicini a Simon: c'è preoccupazione ma siamo anche consapevoli che tutto andrà bene e che supererà queste difficoltà perché è una persona forte. Se verrà confermata la lunghezza del suo infortunio è chiaro che ci potrebbe essere bisogno di un intervento sul mercato, ma solo se servirà per migliorare la squadra e se ci sarà la possibilità. Ma speriamo che non ce ne sia bisogno".

IL RICORDO DI SALERNO - "A Salerno ho un ricordo bellissimo. Ambiente caloroso e città appassionata: ho ricordi molto piacevoli. Domani saranno rivali però: cercheremo di batterli".