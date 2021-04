Milan, Pioli: “La Champions passerà dagli scontri diretti. Su Ibra…”

Pioli, tecnico del Milan, ha commentato la sconfitta contro il Sassuolo per 2-1

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Sassuolo , commentando la gara: "Non abbiamo il fiato corto, la squadra ha corso bene e tanto. Purtroppo sul primo gol siamo stati sfortunati. Sono contento per come abbiamo occupato il campo, peccato perché è mancata qualità".

SULLE PROSSIME PARTITE - "Bisogna cambiare pagina da adesso, dobbiamo trasformare la delusione in determinazione. Gli scontri diretti saranno decisivi. Dobbiamo analizzare le situazioni in cui una grande squadra dovrebbe essere più lucida".

SUPERLEGA E SASSUOLO CONTRARIO - "Non ha influito, non ci siamo fatti distrare da niente, siamo concentrati sull'obiettivo. Il nostro cammino sarà molto difficile, ma non ci siamo fatti distrarre dal resto. Amo la libertà di parola e pensiero, certe cose è meglio non dirle e solo pensarle".