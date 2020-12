Milan, Pioli: “Mi è mancato stare insieme alla squadra. Dobbiamo comandare le partite”

Stefano Pioli è pronto a riprendersi la panchina del suo Milan, anche se la sua assenza non si è notata più di tanto visto il rendimento ottimale del Diavolo. Il tecnico ha parlato alla vigilia della gara di Europa League con il Celtic, match che segnerà il suo ritorno in panchina dopo essere guarito dal Covid.

“COMANDIAMO LE GARE”

“Mi è mancato tanto il quotidiano – rivela Pioli in conferenza – , stare insieme alla squadra. Sono stati 18 giorni lunghi, quando mi hanno comunicato la negatività ho fatto fatica a prendere sonno per l’emozione. Un grazie a Bonera, è un ragazzo intelligente. Ho avuto il Covid ma in maniera abbastanza leggera: sono stato fortunato”. Pioli poi si sofferma sull’atteggiamento del suo Milan: “Vogliamo sempre provare a fare le partite, non dobbiamo smettere di comandare le gare, ma anche capire il momento della gara. Quando c’è il momento di soffrire bisogna essere compatti e saper soffrire insieme. Ma dobbiamo essere sempre pericolosi per mettere in difficoltà l’avversario”.

Successivamente si passa al capitolo mercato: “Quando hai a che fare con più defezioni in un singolo reparto è normale andare in difficoltà, in qualsiasi reparto – spiega l’allenatore rossonero – . Abbiamo le possibilità di poter sopperire alle assenze, abbiamo recuperato Castillejo e Saelemaekers. Chiaro che l’assenza di giocatori nello stesso reparto ci abbia tolto qualcosa in termini di rotazioni, soprattutto. Ci sono anche Colombo e Maldini, che sono sicuro che sapranno farsi trovare pronti quando avremo bisogno di loro. Spero di avere tutta la rosa a disposizione per poter fare le scelte migliori”.