Milan, Pioli: “Oggi una bella prestazione. Il Liverpool non è imbattibile”

Le parole dell'allenatore rossonero dopo la vittoria con la Salernitana

L'ANALISI - "Rafael ha preso una botta e si è indurito un muscolo, meglio non rischiare, per quanto riguarda la posizione si sente molto a suo agio. Abbiamo giocato senza centravanti ma è andata bene per come abbiamo lavorato, Krunic è un giocatore molto intelligente. Io avevo pronosticato un campionato molto complicato. Mi aspettavo qualche squadra in più, però è ancora lungo, ma mi aspettavo la Juventus, Roma e Lazio più vicini. C'è soddisfazione, maturità e forza, ma da qui al 22 dicembre dobbiamo essere concentrati".