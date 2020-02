Milan, Pioli: “Orgoglioso della mia squadra”

Mastica amaro Stefano Pioli dopo il pareggio per 1-1 contro la Juventus. La squadra di casa ha attaccato tutta la partita, ma non è stato abbastanza per sconfiggere la Juventus.

Il mister rossonero ai microfoni di RaiSport ha voluto fare i complimenti alla squadra: “Avevo chiesto ai giocatori di non avere rimpianti. Di uscire stanchi, stremati. I rimpianti li avrà qualcun’altro. Sono orgoglioso di loro”.

RIGORE – “Calabria non può tagliarsi le braccia. E’ stato colpito prima che ricadesse. Sono un po’ confuso. Non si capisce quali siano i falli da fischiare e quali no. Mi sono arrabbiamo perché c’era un fallo su Ibra. Alla riunione ci dissero che è errore se il difensore non guarda il pallone”.