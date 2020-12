Milan, Pioli: “Siamo consapevoli di essere forti. La conferma in rossonero è stato il miglior momento del 2020”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, presenta il big match di domani contro la Lazio: “Ci dispiace non avere i tifosi allo stadio, in un momento come questo ci darebbero una carica ulteriore ma sappiamo che ci sostengono. Ogni volta che nella scorsa stagione abbiamo vinto una partita contro una squadra che stava davanti a noi in classica riuscivamo ad ottenere una grande dose di autostima. Abbiamo sempre cercato di superare le difficoltà, sappiamo di essere forti. La Lazio? Viene da una grande partita e ha un super potenziale offensivo. Il momento più bello di questo 2020 per me è stata la conferma sulla panchina del Milan”.