Milan, Pioli: “Siamo stati poco precisi. Ecco cosa ho detto all’arbitro…”

Le parole dell'allenatore rossonero

"Sono andato a dire all’arbitro che secondo me non ha senso dirci che i minuti di recupero sono tanti per poi non dare ritmo alla partita. Sono stato probabilmente un po’ nervoso, ma non ho mancato di rispetto. Abbiamo fatto di tutto per muoverci e dare pochi punti di riferimento, eravamo consapevoli delle difficoltà della gara, non abbiamo creato chiarissime occasioni da gol ma le situazioni sono state tante. In questo momento la mezza palla non ci rimbalza bene, alle volte non indoviniamo l’uno contro uno e siamo pochi precisi. Abbiamo battagliato, la squadra ha mostrato grande spirito, su questo non posso dire niente. È mancato il guizzo, avremmo voluto la vittoria. Sono 2-3 settimane che capitano passi falsi a chi viene considerato favorito, le difficoltà ci sono per tutti. Oggi è mancato qualcosina in intuizione e lucidità, che non ci ha permesso di essere più pericolosi. Ad ogni modo, dobbiamo continuare così, perché abbiamo giocato e corso tanto".