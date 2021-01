Milan, Pioli: “Vittoria meritata, ma non siamo favoriti per lo scudetto. Con la Juve non è decisiva”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli analizza ai microfoni di Sky la vittoria ottenuta contro il Benevento: “Sono contento per Leao, sta giocando molto bene ed è più continuo rispetto al passato. Abbiamo giocato con grande determinazione e voglia, dico grazie a questi ragazzi. Abbiamo meritato di vincere. Alleno tanti giovani ma pretendo molto da loro. Tonali l’ho abbracciato nello spogliatoio, l’espulsione è stata un errore e può capitare, imparerà da questa situazione e potrà sfruttarla per crescere. Oggi però con il VAR certi falli sembrano più violenti di quanto in realtà siano. Continuo a pensare che Juventus, Inter e Napoli siano più forti di noi, contro i bianconeri non sarà una gara decisiva e neanche un passaggio di consegne”.