Milan, Pioli: “Vogliamo alzare il livello, serve qualità”

Nel giorno del raduno ufficiale l'allenatore del Milan Stefano Pioli si presenta davanti ai microfoni e snocciola tutte le tematiche riguardanti la nuova stagione che sta per cominciare.

Redazione ITASportPress

L'allenatore del Milan Stefano Pioli, si presenta in conferenza stampa per parlare della nuova stagione che sta per cominciare, quella 2021/22. A causa dei vari calciatori impegnati con le rispettive Nazionali, il tecnico rossonero non potrà contare almeno inizialmente su tutta la rosa. L'allenatore del Milan parla delle cessioni: "Guardiamo avanti, non indietro".

CALCIOMERCATO - Naturalmente molte delle prime domande vertono sul calciomercato, il quale ha visto in casa rossonera la partenza di due importanti titolari come Donnarumma e Calhanoglu. L'allenatore del Milan però non vuole pensare al passato e guarda al futuro: "Resto legato a loro, ma ora è una nuova stagione. Abbiamo iniziato un percorso e vogliamo confermarci". Per quel che riguarda Kessie, Pioli afferma: "Franck è cresciuto tanto, così come tanti suoi compagni. Kessie ha dato tanto, ma può crescere ancora tanto. Sappiamo tutti quanto sia importante per noi. L'ho sentito spesso questa estate, è sereno e motivato, tornerà forte come prima".

CHAMPIONS LEAGUE - Quest'anno la squadra rossonera dopo 7 stagioni sarà nuovamente impegnata in Champions League e c'è la voglia di fare bene, di continuare il percorso intrapreso da un anno e mezzo. Pioli si auspica una crescita dei calciatori attualmente a disposizione, ma ovviamente non si nasconde e dichiara che per andare lontano servirà aumentare la qualità dei calciatori presenti in rosa.