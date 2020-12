Milan, Pioli: “Il Parma va affrontato con lucidità. Ibra e Kjaer…”

Il Milan non ha nessuna intenzione di fermarsi e vuole proseguire il cammino in vetta alla classifica di Serie A, a confermarlo è lo stesso Pioli in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Parma: “Dobbiamo affrontare la squadra di Liverani con lucidità, soprattutto quando saremo in possesso palla”. L’allenatore rossonero si aspetta una prova lucida: ” Non bisognerà forzare la giocata ma attendere il momento giusto, hanno le caratteristiche per poterci mettere in difficoltà e dobbiamo evitare certe situazioni”.

INFORTUNI – Chi non sarà della gara domani saranno Ibrahimovic e Kjaer: “Il loro recupero sta procedendo bene anche se il loro infortunio muscolare resta delicato. Entrambi hanno messo nel mirino la gara di mercoledì ma io e lo staff non vogliamo forzare. Si stanno allenando molto bene – spiega Pioli -, è la cosa più importante, poi valuteremo se saranno disponibili mercoledì o per i match successivi”.

PAOLO ROSSI – L’allenatore rossonero non si tira indietro al momento del ricordo di Pablito: È stato un mio grande compagno di squadra e un Campione di normalità, oltre che ad essere un giocatore dalle qualità indiscutibili”.