Milan, Saelemaekers: “Sono grato al club per la fiducia. Quanto mi piace segnare…”

Non tutti avrebbero puntato su Saelemaekers, l’esterno arrivato al Milan lo scorso gennaio che con lavoro e dedizione è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante.

“CONTENTO DELLA FIDUCIA”

“Ho la fiducia del mister e della squadra, è molto importante per me – dichiara l’esterno rossonero a Milan TV – . Se posso continuare così e continuare aiutare è la cosa più importante per me. Sono contento della fiducia che tutto il Club ripone in me. Spero di migliorare ogni giorno per poter continuare a dimostrare di essere un buon giocatore per questa squadra”. L’ex Anderlecht descrive poi la città lombarda che lo ha accolto: “Milano è una città molto accogliente, mi trovo molto bene nonostante io sono da solo. Ma è così tanto accogliente che stare da soli non è un problema. Mi sento molto bene”. Una vena realizzativa non banale quella mostrata da Saelemaekers: “Per me è molto importante segnare, è la cosa più importante durante la partita. È il miglior modo di aiutare i compagni durante la partita e spero di poter continuare così”.