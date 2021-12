Milan, Scaroni: “Il nuovo stadio sarà pronto nel 2026. Non venderemo il club”

Le parole del presidente del club rossonero

Paolo Scaroni , presidente del Milan , ha parlato in merito al nuovo stadio dei rossoneri e dell' Inter , del caos plusvalenze e di un'eventuale cessione del club. Ecco le parole rilasciate a Gr Parlamento: "Il nuovo stadio non sarà pronto prima delle Olimpiadi del 2026. Noi ci poniamo l’obiettivo di avere lo stadio pronto per la stagione 2026/27, per luglio-agosto del 2026. L’apertura dei Giochi olimpici sarà al Meazza, ma avrà già accanto il nuovo stadio".

CAOS PLUSVALENZE - "Non ho molto da dire anche perché non ci riguarda. Non vorrei che anche in questo caso il denominatore comune per le squadre italiane fossero che perdono soldi e quindi cercano di fare i salti mortali per superare i vincoli imposti dalla Covisoc. Ma finchè non ridiamo competitività al calcio avremo sempre problemi in Italia, e lo stadio può aiutarci in questo senso".