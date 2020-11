Milan, si ferma Leao: lesione al muscolo femorale della coscia destra

Come se non bastassero le recenti positività emerse nello staff del Milan, in casa rossonera piove ancora sul bagnato. Questa volta a fermarsi è Rafael Leao, vittima di una lesione al muscolo femorale della coscia destra. Il calciatore sarà costretto ai box per almeno 10 giorni, salterà di conseguenza le gare contro Napoli, Lille e Fiorentina, prima di sottoporsi nuovamente ad ulteriori esami.

LA NOTA DEL MILAN

“Durante l’incontro di ieri con la Nazionale portoghese Under 21, Rafael Leao ha riportato una lesione al muscolo bicipite femorale della coscia destra. Un esame di controllo verrà effettuato fra 10 giorni”. Questo il breve comunicato del club rossonero.