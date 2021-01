Milan, Simakan si infortuna e la dirigenza riflette se prenderlo subito

Non è una tegola ma poco ci manca per il tecnico del Milan Pioli. Il club rossonero potrebbe essere costretto a cambiare la propria strategia di mercato a causa dell’infortunio di Mohamed Simakan, difensore francese e obiettivo numero uno dei rossoneri per gennaio. Il classe 2000 dello Strasburgo, con il quale i contatti erano in fase avanzata -come riporta Sport.Sky- durante l’ultima gara di Ligue 1 contro il Lens è stato sostituito per un problema al ginocchio. Come comunicato dal club francese, gli esami ai quali è stato sottoposto il giocatore hanno evidenziato un infortunio, per il quale sarà necessario intervenire chirurgicamente.