Milan, striscioni con insulti e minacce a Donnarumma

Vergogna questa mattina a Milanello

Non c'è pace neanche lontano da Milano per il portiere del PSG Gigio Donnarumma. C'è rabbia nei tifosi del Milan per quello che viene considerato come un tradimento alla maglia rossonera del portiere. Stamattina a Milanello gli ultrà hanno appeso striscioni contro il portiere della nazionale. Il primo: “Donnarumma ingrato bastardo, fai più schifo di Leonardo”. E questo è quello più leggero. L’altro è materiale buono per la Digos: “Donnarumma: noi gli infami non li dimentichiamo... stai attento quando girerai per Milano”. Insomma, questo è il clima attorno all’ex portiere rossonero.