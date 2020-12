Milan, Tomasson: “La finale persa contro il Liverpool mi ha devastato, non ho mai riguardato quella partita”

Jon Dahl Tomasson, attaccante che ha vestito la maglia del Milan per tre anni ha raccontato alcuni momenti del suo passato in rossonero: “Ricordo ancora la sensazione che si prova quando si segna una rete a San Siro, giocare nel Milan è stato fantastico, ho dei ricordi fantastici degli anni vissuti in Italia. Ancora oggi, quando posso, guardo sempre le gare dei rossoneri in tv, tranne una: la finale di Champions League persa contro il Liverpool. Sentivo già la coppa tra le mani, invece quella gara è il momento più brutto dei miei anni a Milano, mi ha devastato mentalmente e fisicamente”.