Milan, Tomori: “Speriamo di festeggiare lo scudetto. Qui sono felice”

Le parole del difensore rossonero

"Sono più felice, credo sia dovuto alla vita italiana, qui è tutto più tranquillo, mentre in Inghilterra è tutto spinto al limite. Siamo in una buona posizione, ma stiamo affrontando partita dopo partita. Speriamo che alla fine avremo qualcosa da festeggiare. I miei genitori vogliono che la mia sia una carriera vincente. Per molti giocatori di noi è stata la prima esperienza in Champions e non abbiamo avuto un girone facile. Episodio di razzismo? Non è stato bello, ovviamente. Sono stati tutti molto di supporto, ma per me e Maignan è stato un momento triste. Le persone creano un account falso e sanno di potere dire quello che vogliono senza avere conseguenze. Si sentono intoccabili. Bisognerebbe essere in grado di fare di più per ridurre ciò che sta accadendo".