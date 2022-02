Milan-Udinese, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Alle 18:45 scendono in campo Milan e Udinese per il primo match valevole per la 27a giornata di Serie A. I rossoneri devono riscattare il mezzo passo falso nello scorso turno contro la Salernitana. I friulani devono riprendere il cammino verso la salvezza, dopo il pareggio con la Lazio. Pioli sceglie Kessié e Tonali a centrocampo, con Messias, Diaz, Leao dietro Giroud. Cioffi si affida alla coppia Beto-Deulofeu in avanti, con Pereyra che partirà dalla panchina. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori: