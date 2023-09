Cardinale festeggia un anno di presidenza: “Ho voluto un Milan più fisico ed europeo”

Ha parlato in un'intervista esclusiva al settimanale "7" del Corriere della Sera Gerry Cardinale, presidente del Milan. A un anno esatto dall'assunzione della presidenza del club rossonero, il numero uno della società ha parlato così, in alcune anticipazioni dell'intervista che uscirà domani in edicola: "Cambiamento non è una brutta parola", questo il suo slogan. Provare a cambiare le cose senza però rivoluzionarle, farlo con una ratio di fondo. Come il metodo Moneyball, anche se Cardinale dice: "E' un tipo di analisi, ma non l'unico".