Milan, attenzione: Theo Hernandez ha un problema al polpaccio, niente Germania

In casa Milan c'è leggera apprensione per lo stato di forma dei tre francesi, reduci da una settimana non facilissima con la propria nazionale. Giroud è uscito anzitempo dalla sfida dei Bleus contro l'Irlanda: sulle sue condizioni si dovrebbe sapere qualcosa in più già martedì, ma dovrebbe tornare ad allenarsi giovedì. A lui però si sono aggiunte le attenzioni per le condizioni di Mike Maignan e Theo Hernandez che ieri non si sono allenati col resto del gruppo.