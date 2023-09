Milan, novità di formazione nel derby: tocca a Kjaer. I precedenti con Thiaw

Stefano Pioli non sembra intenzionato a ritoccare centrocampo e attacco in vista del derby con l'Inter: Reijnders, Krunic e Loftus-Cheek a supporto di Leao, Giroud e Pulisic. Ma sarà in difesa che sarà costretto a un cambio: complice il rosso di Tomori contro la Roma e il ko fisico di Kalulu durante la sosta in un allenamento a Milanello, al fianco di Thiaw ci sarà Simon Kjaer. Il danese è pronto a giocare dal primo, incoraggiato dallo stesso Thiaw: "Il mister decide chi gioca con con chi. Kjaer? Penso che sia un giocatore molto esperto, molto bravo, che parla molto e mi sento molto a mio agio a giocare con lui. Spero che anche lui si senta a suo agio a giocare con me".