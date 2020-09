Milan, Pioli: “Buona partita, adesso una settimana importante. Tonali si è fatto trovare pronto”

Stefano Pioli ha commentato la vittoria, precisamente la seconda consecutiva in campionato, che lancia i rossoneri a punteggio pieno.

LE PAROLE DI PIOLI

“Era una partita difficile, – analizza il tecnico rossonero – in questo periodo stiamo giocando tanto. Non possiamo pensare sempre di tenere i ritmi alti. Adesso stringiamo i denti, questa è una settimana molto importante per il campionato e l’Europa League. Gli obiettivi sono giocare bene e vincere le partite, anche se oggi potevamo fare ancora meglio e gestire la palla in un altro modo. L’infortunio di Rebic? Speriamo che non sia niente di grave, possiamo dire con certezza che non ci sono fratture, quindi i tempi di recupero diminuiscono.

I NUOVI – “Mi è piaciuta la partita di Tonali e Diaz, si sono fatti trovare pronti e ci torneranno utili nel corso di tutta la stagione”.

I RIVALI – “Gli avversari del Milan devono essere quelli che stanno davanti in classifica, non siamo una squadra qualunque”. Queste le parole di Pioli ai microfoni di Sky.

