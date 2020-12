Milan, Pioli: “Peccato non averla vinta, per la prima volta abbiamo sbagliato l’approccio. Ibra…”

Il Milan, come già accaduto contro il Verona, va sotto 2-0 e poi la riprende, dimostrandosi duro a morire anche senza due pedine importanti come Ibrahimovic e Kjaer: “Non sono disperato per aver perso due punti ma rimane una serata storta – spiega Pioli a Sky Sport – , subiamo anche gli infortuni di Gabbia e Bennacer. Non abbiamo approcciato bene la gara per la prima volta in stagione e la gara si è complicata. Questa però è una squadra che ha cuore e siamo riusciti a pareggiare un match complicato, anche se noi giochiamo sempre per vincere. Abbiamo concesso poco agli avversari, non è stata una gara facile, nel primo tempo abbiamo sviluppato bene ma nella ripresa abbiamo perso lucidità”. L’assenza di Ibrahimovic non sembra aver avuto un impatto disastroso sui risultati del Diavolo: “Con Zlatan siamo molto forti, ma anche chi lo sostituisce fa bene e questo è un aspetto importante. La condizione atletica invece per Pioli non sembra un ostacolo: “Non credo che l’aspetto fisico sia un problema per noi anche se qualche infortunio ci ha bloccato le rotazioni, durante le vacanze di Natale non avremo tanto tempo per mettere benzina nelle gambe. Speriamo di mangiare bene il panettone”. Siamo usciti dal campo con la giusta rabbia di non aver vinto la partita anche se alla fine abbiamo ottenuto un punto importante, l’obiettivo è la zona di Champions anche se io oggi non firmerei per il quinto posto ma per il rinnovo del contratto”. Sul mercato: “Se ci saranno le possibilità di aggiungere qualche pedina per migliorare l’organico la sfrutteremo”.