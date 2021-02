Milan, Romagnoli: “Cadere fa parte del gioco. Ci metto la faccia, ma ripartiremo”

E’ stato un pomeriggio decisamente complicato per Alessio Romagnoli, il difensore rossonero è stato tra i protagonisti in negativo del derby che ha sancito la fuga dell’Inter dopo il 3-0 inflitto ai rossoneri. Romagnoli, che attualmente è in un momento piuttosto difficile, è stato molto attaccato sui social dopo la prestazione contro l’Inter e ha deciso di rompere il silenzio con un post: “Metterci la faccia quando va tutto bene è facile, ma è importante farlo anche oggi. Cadere fa parte del gioco del calcio, ma per un gruppo come il nostro rialzarsi e invertire subito la rotta è un dovere. Insieme, uniti. Come sempre”.

