Milik saluta Napoli: “Per te ho pianto di gioia, non ti dimenticherò mai”

Inizia ufficialmente una nuova avventura per Arek Milik che ha voluto salutare Napoli con un commovente video postato sui social dopo il suo passaggio al Marsiglia: “Sono arrivato a Napoli nell’estate del 2016, più di 4 anni fa. Non dimenticherò mai l’impatto con la città, Napoli ti fa sentire a casa, come mi sono sempre sentito io. Ci sono state volte in cui ho pianto: di dolore quando mi sono infortunato, di tristezza quando siamo andati così vicini allo Scudetto il secondo anno, di gioia dopo il rigore segnato in finale di Coppa Italia. Per tutto il tempo anche durante i periodi più difficili c’è stato una sola certezza: il calore del pubblico. Vado via con il sorriso perchè so quello che ho dato e e quello che la città mi ha dato”.