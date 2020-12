Mirabelli: “Pioli sta facendo benissimo, non era facile stare davanti a Juve e Inter. In attacco prenderei…”

L’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli, ha parlato dell’andamento della squadra rossonera: “Pioli sta facendo un grandissimo lavoro – dichiara il dirigente ai microfoni di Tmw Radio – , posizionarsi davanti a due corazzate come Juventus ed Inter non era facile perchè sono molto forti e vantano dei calciatori importanti. Chi prenderei come vice-Ibrahimovic? Mi piace Milik, un calciatore giovane ma esperto, sono innamorato di lui da molto tempo. Non mi dispiace neanche Scamacca. Inter? Ha tutto per vincere lo scudetto, deve trovare serenità e calma” – conclude Mirabelli – .