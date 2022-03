Modric: “Il Bernabeu accoglierà Sergio Ramos con amore. Sulla guerra…”

Le parole del centrocampista croato

Luka Modric , centrocampista del Real Madrid , ha parlato in conferenza stampa nella vigilia della sfida tra i blancos e il PSG . Il croato ha analizzato il ritorno di Sergio Ramos al Santiago Bernabeu e ha detto la sua opinione sulla guerra in Ucraina. Queste le sue parole:

"Parlo con Sergio quasi tutti i giorni, il Bernabeu dovrà accoglierlo con tutto l’amore possibile. Sergio è una leggenda di questo club e uno dei migliori difensori della storia. Non si offenda nessuno, non lo dico perché gli sono amico ma è il miglior difensore che abbia visto al Real Madrid. Sono sicuro che per tutto quello che ha dato sarà accolto con affetto perché se lo merita. La guerra in Ucraina? Spero che finisca al più presto e che si raggiunga un accordo tra i due Paesi. La guerra è inutile: io l’ho vissuta e non mi piace vedere queste immagini, è un peccato per tutti. Sta succedendo vicino a noi ed è terribile, spero che finisca il prima possibile".