Moggi, che affondo: “Salernitana? Con Ventura non si vince niente. E Cerci…”

Senza peli sulla lingua, come suo costume. Luciano Moggi, a tuttosalernitana.com, ha parlato del club granata, guidato dall’ex commissario tecnico della Nazionale Gian Piero Ventura.

VENTURA – “E’ stato anche l’allenatore della Nazionale, è molto noto ma è limitato in certe cose. E’ una brava persona, ma dal punto di vista tecnico in giro c’è di meglio. Con l’Italia ha fatto il passo più lungo della gamba, non ha mai avuto alle proprie dipendenze giocatori con un curriculum importante. Per vincere si deve puntare su Inzaghi, se ci si accontenta della metà classifica va bene anche Ventura…”.

CERCI – “Nella sua carriera non ha mai fatto niente di particolare. Un giornalista che capisce poco di calcio lo paragonò ad un fuoriclasse: gli ha portato sfortuna… Non fornisce garanzie, ecco perché con la Salernitana non è stato utilizzato”.

MOGGI: “LO SCUDETTO? OCCHIO ALLA LAZIO…”