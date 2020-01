Mohamed e l’aneddoto divertente su Simeone: “Quella volta che minacciò l’autista di un bus”

Che il Cholo Simeone fosse una persona esuberante oramai lo sanno tutti. Ma il tecnico dell’Atletico Madrid lo sarà ancora di più dopo l’episodio raccontato dall’allenatore del Monterrey Antonio Mohamed, insieme a Simeone nelle giovanili del Vélez Sarsfield.

Intervistato a TyC Sports, Mohamed ha raccontato di quando rimasero senza autobus per andare al campo d’allenamento: “Ci comunicarono troppo tardi che il bus partiva un’ora prima e siamo rimasti a piedi – racconta Mohamed -. Così tutta la squadra iniziò a camminare a piedi verso il campo”. D’improvviso però passò per la strada un altro pullman e Simeone fece per fermarlo: “Eravamo tutti senza soldi e l’autista non ci fece salire – conclude Mohamed -. Diego era arrabbiatissimo e gli ha detto ‘ricordati questa faccia, ricordatela perché non te la scorderai più'”. Tra le risa di sottofondo dei conduttori in studio.