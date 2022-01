Monaco, il saluto dei calciatori a Kovac accusato di uso di “tono militare”

Dopo l'esonero di Kovac, diversi suoi ex giocatori lo hanno salutato sui social network.

Nella giornata di ieri, il tecnico Niko Kovac è stato esonerato dal Monaco e i suoi ex giocatori lo hanno salutato con diversi messaggi sui social network. Tra questi il capitano del club monegasco, Wissam Ben Yedder che parlando a nome anche di alcuni compagni di squadra, ha rivelato: “Iniziamo l'anno nuovo come abbiamo chiuso quello vecchio. Grazie all'allenatore Kovac per averci portato fin qui,speriamo di poter arrivare il più lontano possibile per lui". Oltre a Ben Yedder, anche Sofiane Diop ha salutato il tecnico: “Ho imparato molte cose con te, sono cresciuto e mi hai aperto la strada ai massimi livelli. Grazie, mister!". Secondo quanto riportato da L'Equipe, Kovac avrebbe usato urla e "tono militare" per comunicare con alcuni giocatori e questo avrebbe creato anche qualche tensione di troppo all’interno dello spogliatoio. Secondo Sport1 invece, avrebbe avuto diverse tensioni con la dirigenza del club, portando tutto ciò ad una rottura, nonostante il rapporto con i giocatori sembrasse piuttosto buono.