Al Bayern Monaco basta il solito Lewandowski per battere l ‘Al Ahly e raggiungere il Tigres nella finale del Mondiale per Club. Il polacco, in grande spolvero, si è reso protagonista di una doppietta decisiva. Il primo gol del bomber del Bayern Monaco è arrivato al 17’ mentre il 2-0 intorno al minuti 85, gara sempre in controllo per i tedeschi che chiudono con il 69 % di possesso palla. Finale contro il Tigres prevista per giovedì alle ore 19.