Mondiali Qatar 2022, il sorteggio dei gironi: Germania contro Spagna

Sorteggiati i gironi del Mondiale 2022 in Qatar e si prevede grande battaglia in inverno

Alle ore 18 è andato in scena il sorteggio per determinare i gironi del Mondiale 2022 in Qatar. La competizione si disputerà tra il 21 novembre e il 18 dicembre 2022. Le squadre sorteggiate sono al momento 29, in attesa dei playoff di Galles-Scozia-Ucraina che si disputerà a giugno.