Arabia Saudita, Al-Shahrani lascia l’ospedale dopo due interventi

Yasser Al-Shahrani è stato uno degli eroi che con l'Arabia Saudita è riuscito a battere l'Argentina nell'esordio al Mondiale in Qatar. Il giocatore, dopo uno scontro di gioco col suo compagno di squadra e portiere Mohammed Al-Owais, ha lasciato il campo in barella ed è stato portato subito in ospedale per accertamenti.