Argentina, Lautaro Martinez: “Ai Mondiali non c’è tempo. Pronti per il Messico”

"Eravamo entusiasti di iniziare la Coppa del Mondo e farlo con una vittoria sarebbe stato perfetto. Penso che abbiamo perso a causa di alcuni dettagli e dei nostri errori. Ora che la sconfitta è alle nostre spalle, penseremo a cosa abbiamo davanti a noi, che è il Messico e credo che siamo preparati ad affrontare la partita che sta per arrivare. Ai Mondiali non c'è tempo, dovremo reagire subito. Lo teniamo a mente. Per noi argentini è stato una persona molto importante... E per il calcio mondiale. Lo ricordiamo nel migliore dei modi. È un giorno triste per tutti e speriamo domani di potergli regalare gioia. Per molti è stata la prima partita di un Mondiale, anche per me. Tante sensazioni che vengono in mente.. .Ma quando l'arbitro fischia è rimasto indietro. Abbiamo perso per i nostri errori e ora pensiamo a quello che di positivo abbiamo fatto. Non c'è pressione, perché abbiamo fiducia nel nostro lavoro, in quello che stiamo facendo, nello staff tecnico e in ognuno di noi. Siamo sereni. Abbiamo fatto tesoro di quello che è accaduto e stiamo già pensando al Messico. Siamo sereni e fiduciosi di scendere in campo per rappresentare l'Argentina come si deve".