Argentina, Messi: “Basta, non ci sono scuse. Questo gruppo è forte”

L' Argentina di Leo Messi è stata sconfitta nel suo esordio al Mondiale in Qatar. L' Arabia Saudita , sulla carta avversario facile per l'albiceleste, ha messo in campo grinta e aggressività portando a casa un 2-1 in rimonta. Nonostante il gol del fuoriclasse argentino, la squadra di Scaloni è entrata male in campo nel secondo tempo. Il capitano della Nazionale argentina ha provato a spiegare i motivi della disfatta nel post partita. Queste le sue parole riportate da Olè:

"Questo gruppo si distingue per l'unione e la forza del gruppo, è tempo di dimostrare che siamo davvero forti. Era da tanto che non accadeva una situazione del genere. Dobbiamo pensare su cosa verrà e prepara bene le prossime partite. È un momento per essere più uniti che mai. Non ce lo aspettavamo ma dipende da noi. Sapevamo che giocavano così, eravamo un po' frettolosi, non ci siamo mai sentiti a nostro agio come abbiamo sempre fatto. Sapevamo che stavano risolvendo bene il problema della linea. La verità è che abbiamo trovato quelle situazioni così facili che siamo caduti nell'errore, arrivando in anticipo, non giocando più, non cercando un modo per aggirarlo. Volevamo iniziare e finire dalla stessa parte e forse questo ci ha un po' confuso. E' un colpo durissimo perché non ce lo aspettavamo, eravamo fiduciosi di vincere. Ma queste cose succedono per un motivo . Ovviamente dobbiamo vincere e dipende da noi".