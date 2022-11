Argentina, Scaloni: “Cambieremo qualcosa. Speriamo di portare gioia a Maradona”

Lionel Scaloni , commissario tecnico dell' Argentina , ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Messico . Per la Selecciòn sarà come una finale, vista la sconfitta nel match di esordio contro l' Arabia Saudita . Queste le parole dell'allenatore:

"Non cambieremo il nostro modo di giocare per quello che è successo martedì. Dobbiamo voltare pagina e pensare come batteremo il Messico. Quando succede una cosa così devi alzarti. E questo gruppo è pronto a farlo. Non abbiamo dubbi sul nostro modo di giocare. Nell'allenamento di oggi decideremo il squadra, è possibile che faremo qualche variazione. Messi sta bene. Più che mai abbiamo bisogno di tutti. Sicuramente andrà tutto bene, fisicamente e moralmente, sta bene. E' un giorno molto triste per il mondo intero per l'anniversario di Diego. Speriamo domani di portargli gioia se ci guarda dal cielo. Sembra incredibile che non sia più qui".