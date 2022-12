Brasile, Neymar salta gli ottavi di finale: l’annuncio del padre

Il Brasile scenderà in campo oggi nell'ultimo turno dei gironi contro il Camerun . Con la qualificazione già in tasca, la Seleçao ha già la testa all'ottavo di finale. Proprio nella prima sfida ad eliminazione diretta, la squadra di Tite dovrà fare a meno di Neymar , visto che l'attaccante del Paris Saint-Germain non ha ancora recuperato dall'infortunio alla caviglia nel match con la Serbia . A confermarlo ci ha pensato il papà del giocatore, dopo le parole con la radio britannica, TalkSport. Queste le sue parole:

"Credo che Neymar ritornerà in campo per la finale e farà del suo meglio per aiutare i suoi compagni a vincere la competizione. La cosa più importante è che possa rientrare in campo al suo massimo livello. Tutti sanno che mio figlio ha una grande influenza sul gruppo. È il numero uno". Infine un messaggio per Pelé: "È il giocatore più iconico al mondo, tuti lo amano. Mio figlio spera che si rimetta in salute e gli augura il meglio".