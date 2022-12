Brasile, Tite conferma: “Neymar ci sarà contro la Corea del Sud”

Arrivano buone notizie sulle condizioni fisiche di Neymar . Il fuoriclasse del Psg aveva fatto preoccuppare i tifosi del Brasile dopo l'uscita dal campo con la caviglia gonfia nella gara di esordio della Seleçao nel Mondiale in Qatar contro la Serbia . A riportare il sereno nelle file brasiliane ci ha pensato direttamente il ct Tite .

L'allenatore ha risposto così alla domanda dei giornalisti riguardante la presenza del 10 brasiliano: "Neymar giocherà contro la Corea del Sud". Tite aveva già detto in passato che credeva che O’Ney riuscisse a recuperare in tempi brevi, è così stato. Buona notizia quindi per la Seleçao.