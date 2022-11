Clamoroso a Doha: il Giappone batte in rimonta la Germania 2-1

Il secondo colpo di scena dei Mondiali in Qatar è targato Giappone . Dopo la sconfitta dell' Argentina contro l' Arabia Saudita , anche la nazionale tedesca va k.o. contro un avversario sulla carta più debole e con meno qualità. La squadra di Flick è andata in vantaggio grazie al rigore trasformato dal dischetto da Gundogan .

Nella ripresa il Giappone è apparso più lucido e aggressivo. I tedeschi, colpevoli di non aver chiuso prima la partita dopo numerosi occasioni, si son fatti rimontare nel secondo tempo: al 75′ il neo entrato Doan trova il pareggio. In otto minuti il Giappone ribalta la partita clamorosamente: Itakura lancia in profondità Asano, che con uno stop da fuoriclasse supera in velocità il difensore tedesco e con un destro potente indirizzato sotto la traversa trafigge Neuer. Per la Germania, adesso, la strada per gli ottavi si fa più complicata del previsto: aspettando l'incrocio fra Costa Rica e Spagna, dopo l'Argentina i Mondiali hanno un'altra caduta eccellente.