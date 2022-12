Corea del Sud, il ct Bento: “La Fifa favorisce i più forti”

"Non abbiamo il tempo di allenarci a dovere, perché è impossibile trasmettere qualcosa ai giocatori se dopo appena 72 ore devi tornare in campo. Non ricordo che nel 2018 accadesse la stessa cosa. Credo non sia umano, e neppure giusto. Noi non siamo il Brasile, che può permettersi di mandare in campo, nella terza partita del girone, un'altra formazione per far riposare chi aveva giocato fino a quel momento. Il Brasile per me è la principale favorita di questo Mondiale, però bisogna prendere atto di ciò che in fondo la Fifa pretende, ovvero creare ogni volta le peggiori condizioni per chi è già inferiore e favorire i più forti. Così è, e ciò fa la differenza".