Francia, Deschamps: “La Polonia non è da sottovalutare. Non c’è solo Lewandowski”

"La Polonia non è una squadra che siamo abituati a incontrare. Hanno giocatori esperti, ovviamente spicca Lewandowski, uno dei migliori attaccanti al mondo, ma non c’è solo lui, la loro è una squadra con una buona organizzazione, una buona forma atletica. Avremo tutti i dettagli su di loro, non sono da sottovalutare. La gara con l’Argentina ha lasciato perplessità? Quando ci si gioca la qualificazione ci si può snaturare, la Polonia aspettava notizie dal Messico, sapendo che prendere un altro gol o subire una sola ammonizione sarebbe stato fatale. Quindi erano anche in attesa di altro. Contro di noi sarà diverso, dipenderà solo da loro, quindi, vedremo una squadra diversa".