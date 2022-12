Francia, presentato reclamo alla FIFA per il gol annullato contro la Tunisia

Nella sfida di ieri tra Tunisia e Francia, vinta dagli africani col risultato di 1-0, si è verificato un curioso episodio: dopo il fischio finale, l'arbitro ha annullato il gol del momentaneo pareggio di Griezmann. La Federcalcio francese vorrebbe però sporgere reclamo poiché sostiene che l'arbitro ha prima fischiato la ripresa della sfida e subito dopo il fischio finale. Per questo motivo il regolamento non permetterebbe un passo indietro e dunque la revisione al VAR, come fatto dal direttore di gara.