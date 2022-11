Hazard: “La protesta della Germania? Era meglio non farla e vincere col Giappone”

Nella giornata di ieri è andata in scena la sfida tra Germania e Giappone, oltre al risultato della partita, 2-1 per gli asiatici, ha fatto discutere anche la protesta dei tedeschi nei confronti della FIFA per aver vietato l'uso della fascia One Love, a sostegno delle comunità LGBTQ+. Nella consueta foto di gruppo pre partita, i giocatori della Germania si sono portati la mano sulla bocca in segno di protesta.