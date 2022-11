Il Qatar è quasi fuori dal Mondiale: il Senegal vince 3-1

Nel match delle 14 è andata in scena la sfida tra i padroni di casa del Qatar e il Senegal . Gli africani si sono imposti con un netto 3-1 e hanno condannato la nazionale qatariota alla seconda sconfitta nel girone che potrebbe voler dire eliminazione dalla competizione. Al 41', arriva il gol del Senegal con Dia . Il centravanti della Salernitana batte il portiere del Qatar su una brutta ribattuta di Khoukhi che mette in movimento il 9 della formazione di Cissè .

Al 48' ad andare a segno è Diedhiou che spizza benissimo il pallone di testa piazzandolo imparabilmente sul secondo palo. Al 78' arriva il primo gol del Qatar con Muntari nella competizione appena entrato in campo. All'84', poi, il Senegal chiude il match e si riporta a due gol di vantaggio grazie a Dieng: ripartenza letale della nazionale africana con Pape Sarr, altro nuovo entrato, nel ruolo di assistman. Il Senegal dunque rimane in corsa con Olanda ed Ecuador per la qualificazione agli ottavi di finale, al Qatar serve un miracolo per rimanere nella competizione.